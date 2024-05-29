Путин разрешил структурам «Ростелекома» полностью выкупить долю Nokia

В документе говорится, что решение было принято в соответствии с указом главы государства о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Компания «Рестрим» принадлежит ООО «Телеком-1», головным юрлицом которой является «Вестелком», принадлежащий «Ростелекому».

Ранее компания-производитель драгметаллов Polymetal International plc завершила сделку по продаже активов в РФ, которые выкупила организация «Мангазея Плюс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

