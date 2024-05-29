Путин разрешил структурам «Ростелекома» полностью выкупить долю Nokia

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает компании «Рестрим» выкупить 49-процентную долю финского производителя телеком-оборудования Nokia в фирме «РТК - сетевые технологии».

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В документе говорится, что решение было принято в соответствии с указом главы государства о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.

Компания «Рестрим» принадлежит ООО «Телеком-1», головным юрлицом которой является «Вестелком», принадлежащий «Ростелекому».

Ранее компания-производитель драгметаллов Polymetal International plc завершила сделку по продаже активов в РФ, которые выкупила организация «Мангазея Плюс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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