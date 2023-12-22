Путин передал акции компании «Рольф» во временное управление Росимущества

Акции компании «Рольф» передадут во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

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Ценные бумаги организации, принадлежащие ООО «Рольф Моторс» и «Деланс Лимитед», внесены в утвержденный главой государства перечень имущества, акций и долей в уставных капиталах, в отношении которых вводится временное управление.

«Рольф» — один из крупнейших в России автодилеров, компания занимается продажей новых и подержанных автомобилей, автоаксессуаров, сервисным обслуживанием, а также предоставляет услуги по кредитованию и страхованию.

Ранее во временное управление Росимущества перешла пивоваренная компания «Балтика», напоминает RT.

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ФОТО: kremlin.ru
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