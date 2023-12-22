Путин передал акции компании «Рольф» во временное управление Росимущества
Акции компании «Рольф» передадут во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
Ценные бумаги организации, принадлежащие ООО «Рольф Моторс» и «Деланс Лимитед», внесены в утвержденный главой государства перечень имущества, акций и долей в уставных капиталах, в отношении которых вводится временное управление.
«Рольф» — один из крупнейших в России автодилеров, компания занимается продажей новых и подержанных автомобилей, автоаксессуаров, сервисным обслуживанием, а также предоставляет услуги по кредитованию и страхованию.
Ранее во временное управление Росимущества перешла пивоваренная компания «Балтика», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru