Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print
Российский лидер Владимир Путин передал во временное управление Росимущества норвежские доли в сети типографий Prime Print. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, временное управление вводится в отношении обыкновенных акций «Прайм Принт», принадлежащих Amedia Eastern Europe AS. Так, под действие указа подпадают подразделения «Прайм принт» в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Челябинске и Воронеже.
С апреля этого года в России предусмотрена возможность вводить временное управление над активами из недружественных стран в ответ на действия, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru