Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print

Согласно документу, временное управление вводится в отношении обыкновенных акций «Прайм Принт», принадлежащих Amedia Eastern Europe AS. Так, под действие указа подпадают подразделения «Прайм принт» в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Челябинске и Воронеже.

С апреля этого года в России предусмотрена возможность вводить временное управление над активами из недружественных стран в ответ на действия, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан, передает «Радиоточка НСН».

