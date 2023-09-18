Путин передал в управление Росимущества норвежские доли компании Prime Print

Российский лидер Владимир Путин передал во временное управление Росимущества норвежские доли в сети типографий Prime Print. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, временное управление вводится в отношении обыкновенных акций «Прайм Принт», принадлежащих Amedia Eastern Europe AS. Так, под действие указа подпадают подразделения «Прайм принт» в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, Челябинске и Воронеже.

С апреля этого года в России предусмотрена возможность вводить временное управление над активами из недружественных стран в ответ на действия, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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