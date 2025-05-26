Путин назвал причину ухода из РФ западных компаний

На встрече с представителями деловых кругов России он отметил, что своим уходом иностранные фирмы «подставили своих российских партнёров».

«Очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели рук не опустили проявили присущую им деловую хватку, продемонстрировали настоящие лидерские качества», - сказал глава государства.

Ранее Путин подчеркнул, что пускать обратно в страну нужно только те иностранные компании, возвращение которых выгодно России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

