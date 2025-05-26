Путин назвал причину ухода из РФ западных компаний
Ушедшие из России иностранные компании сделали это «по принуждению политических западных элит». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с представителями деловых кругов России он отметил, что своим уходом иностранные фирмы «подставили своих российских партнёров».
«Очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели рук не опустили проявили присущую им деловую хватку, продемонстрировали настоящие лидерские качества», - сказал глава государства.
Ранее Путин подчеркнул, что пускать обратно в страну нужно только те иностранные компании, возвращение которых выгодно России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru