Путин: Число женщин-предпринимателей в РФ выросло почти на треть
18 сентября 202417:06
Свой бизнес В России ведут шесть миллионов женщин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На Евразийском женском форуме от указал, что женское предпринимательство в стране стремительно развивается, за прошлый год число женщин-предпринимателей в РФ выросло почти на треть.
«Женщины в России трудятся практически во всех сферах», - уточнил глава государства.
Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что больше половины россиян считают, что у мужчин и женщин равные права и возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru