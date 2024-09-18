Путин: Число женщин-предпринимателей в РФ выросло почти на треть

Свой бизнес В России ведут шесть миллионов женщин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«5,5 млрд за полгода»: В сфере МСП заняты 260 тысяч женщин-предпринимателей

На Евразийском женском форуме от указал, что женское предпринимательство в стране стремительно развивается, за прошлый год число женщин-предпринимателей в РФ выросло почти на треть.

«Женщины в России трудятся практически во всех сферах», - уточнил глава государства.

Ранее ВЦИОМ провёл опрос и выяснил, что больше половины россиян считают, что у мужчин и женщин равные права и возможности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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