Промсвязьбанк подал иск к Euroclear и Clearstream в Арбитражный суд Москвы

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал новый иск от Промсвязьбанка против крупных европейских депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 5 сентября, а предварительное заседание назначено на 21 октября. В качестве третьих лиц в деле указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и «Балтонэксим Финанс». Подробности требований и причины подачи иска пока не раскрываются.

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В июле Промсвязьбанк уже обращался в этот суд с требованием взыскать с Euroclear Bank $11,4 млн. Этот иск принят к рассмотрению, предварительные слушания запланированы на 7 октября, также с участием НРД в качестве третьей стороны.

Хотя официальные основания исков пока не опубликованы, вероятно, дело касается убытков, связанных с блокировкой ценных бумаг Промсвязьбанка на счетах НРД в Euroclear, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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