Промсвязьбанк подал иск к Euroclear и Clearstream в Арбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал новый иск от Промсвязьбанка против крупных европейских депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, следует из данных в картотеке арбитражных дел.
Иск был подан 5 сентября, а предварительное заседание назначено на 21 октября. В качестве третьих лиц в деле указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и «Балтонэксим Финанс». Подробности требований и причины подачи иска пока не раскрываются.
В июле Промсвязьбанк уже обращался в этот суд с требованием взыскать с Euroclear Bank $11,4 млн. Этот иск принят к рассмотрению, предварительные слушания запланированы на 7 октября, также с участием НРД в качестве третьей стороны.
Хотя официальные основания исков пока не опубликованы, вероятно, дело касается убытков, связанных с блокировкой ценных бумаг Промсвязьбанка на счетах НРД в Euroclear, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пилот «Формулы 1» Шарль Леклер попал в ДТП в Монако
- Промсвязьбанк подал иск к Euroclear и Clearstream в Арбитражный суд Москвы
- Минюст Украины намерен лишить певицу Повалий авторских прав и имущества
- Участников перестрелки в ресторане «Аист» отправили в СИЗО на два месяца
- США выведут войска из Ирака в 2025 году
- Число отравившихся шавермой в Карелии выросло до 91 человека
- Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью
- Цены на нефть рухнули до минимума более чем за год
- ПВО уничтожила вечером ещё одну ракету над Курской областью
- Песков назвал чушью заявления о вмешательстве России в выборы в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru