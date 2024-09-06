Промсвязьбанк подал иск к Euroclear и Clearstream в Арбитражный суд Москвы

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал новый иск от Промсвязьбанка против крупных европейских депозитариев Euroclear Bank и Clearstream Banking, следует из данных в картотеке арбитражных дел.

Иск был подан 5 сентября, а предварительное заседание назначено на 21 октября. В качестве третьих лиц в деле указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и «Балтонэксим Финанс». Подробности требований и причины подачи иска пока не раскрываются.