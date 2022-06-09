Промсвязьбанк начал работу в Донецкой и Луганской народных республиках

Председатель Промсвязьбанка (ПСБ) Пётр Фрадков подписал с главами Луганской (ЛНР) и Донецкой (ДНР) народных республик Леонидом Пасечником и ДНР Денисом Пушилиным соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Промсвязьбанк начнет выдавать карты «Мир» и осуществлять денежные переводы в ЛНР

В сообщении говорится, что ПСБ уже приступил у комплексному банковскому обслуживанию населения и бизнеса ДНР и ЛНР, гражданам и предпринимателям стали доступны «банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов».

Фрадков отметил, что ПСБ стал первым российским банком, начавшим работу в ЛНР и ДНР. По его словам, кроме услуг для населения и бизнеса, кредитная организация намерена оказывать содействие развитию экономики республик.

Ранее Промсвязьбанк объявил о начале работы в республике Крым, финансовые услуги стали оказывать, как частным клиентам, так и бизнесу, сообщает журнал «Профиль».

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ФОТО: Промсвязьбанк
ТЕГИ:ДНРЛНРБанки
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