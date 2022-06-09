Промсвязьбанк начал работу в Донецкой и Луганской народных республиках

В сообщении говорится, что ПСБ уже приступил у комплексному банковскому обслуживанию населения и бизнеса ДНР и ЛНР, гражданам и предпринимателям стали доступны «банковские сервисы и услуги на уровне лучших российских стандартов».

Фрадков отметил, что ПСБ стал первым российским банком, начавшим работу в ЛНР и ДНР. По его словам, кроме услуг для населения и бизнеса, кредитная организация намерена оказывать содействие развитию экономики республик.

Ранее Промсвязьбанк объявил о начале работы в республике Крым, финансовые услуги стали оказывать, как частным клиентам, так и бизнесу, сообщает журнал «Профиль».

