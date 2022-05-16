Москва может запустить на бывшем заводе «Рено» производство электромобилей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Градоначальник напомнил, что иностранный собственник принял решение закрыть завод «Рено» в Москве. Предприятие перейдет на баланс города, и на нем возобновится производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Основным технологическим партнером возрожденного московского автозавода «Москвич» станет «КаМАЗ».

«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей. Кроме того, совместно с "КаМАЗом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую историю: почти 100 лет назад он начинал с производства автомобилей Ford, выпускал отечественные «Москвичи».

«С 1998 года завод сотрудничал с Renault, и с его конвейера сходили Logan, Duster и Sandero. В 2022 года мы откроем новую страницу в истории "Москвича"», — подчеркнул Собянин.

