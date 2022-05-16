Москва может запустить на бывшем заводе «Рено» производство электромобилей

Москва может запустить на бывшем заводе «Рено» производство электромобилей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Градоначальник напомнил, что иностранный собственник принял решение закрыть завод «Рено» в Москве. Предприятие перейдет на баланс города, и на нем возобновится производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич». Основным технологическим партнером возрожденного московского автозавода «Москвич» станет «КаМАЗ».

«На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей. Кроме того, совместно с "КаМАЗом" и Минпромторгом России мы работаем над локализацией производства в России максимального количества автокомпонентов», — отметил Собянин.

Мэр добавил, что автозавод на Волгоградском проспекте имеет большую историю: почти 100 лет назад он начинал с производства автомобилей Ford, выпускал отечественные «Москвичи».

«С 1998 года завод сотрудничал с Renault, и с его конвейера сходили Logan, Duster и Sandero. В 2022 года мы откроем новую страницу в истории "Москвича"», — подчеркнул Собянин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоАвтомобилиМоскваСергей Собянин
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