Производство обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года

Производство новой рестайлинговой версии автомобиля класса «люкс» Aurus Senat начнется в мае 2024 года. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Российский автомобиль Aurus получит электрическую версию

«В следующем году в мае будет запущено производство обновленной версии автомобиля», — сообщил министр в кулуарах форума «Микроэлектроника».

Серийное производство Aurus Senat началось в конце мая 2021 года на заводе в Елабуге, напоминает RT.

Aurus — первый российский бренд люксовых авто, проект реализуют госинститут НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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