Производство обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года

«В следующем году в мае будет запущено производство обновленной версии автомобиля», — сообщил министр в кулуарах форума «Микроэлектроника».

Серийное производство Aurus Senat началось в конце мая 2021 года на заводе в Елабуге, напоминает RT.

Aurus — первый российский бренд люксовых авто, проект реализуют госинститут НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun.

