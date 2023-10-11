Производство обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года
11 октября 202312:11
Производство новой рестайлинговой версии автомобиля класса «люкс» Aurus Senat начнется в мае 2024 года. Об этом заявил вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров.
«В следующем году в мае будет запущено производство обновленной версии автомобиля», — сообщил министр в кулуарах форума «Микроэлектроника».
Серийное производство Aurus Senat началось в конце мая 2021 года на заводе в Елабуге, напоминает RT.
Aurus — первый российский бренд люксовых авто, проект реализуют госинститут НАМИ при содействии группы «Соллерс» и фонда Tawazun.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Машиниста электропоезда эвакуировали после столкновения на станции «Печатники»
- Пентагон заявил о выделении нового пакета помощи для Киева на $200 млн
- Производство обновленной версии Aurus Senat начнется в мае 2024 года
- Число пострадавших при столкновении поездов в московском метро выросло до двух
- Максимальное пособие по безработице в 2024 г. составит 13,7 тыс. руб.
- Парламент Киргизии одобрил договор о создании объединенной системы ПВО с Россией
- Система ПВО обнаружила украинский беспилотник на подлете к Брянску
- Зеленский заявил, что конфликт на Украине находится на последней стадии
- РИА Новости: В Брянске украинский дрон атаковал колонию с пленными ВСУ
- В Магаданской области отказались принимать «предателей» после слов Володина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru