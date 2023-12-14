Производители предупредили о росте цен на шоколад из-за подорожания какао
Производители шоколада предупредили о подорожании кондитерских изделий из-за роста мировых цен на какао-бобы, ослабления курса рубля и удорожания логистики и упаковки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников рынка.
По данным издания, в декабре российское подразделение компании Barry Callebaut (крупнейшего в мире производителя промышленного шоколада и какао-продуктов) заявило партнерам о грядущем росте цен на продукцию. С 1 января 2024 года средневзвешенное повышение отпускных цен организации составит 20%, пишет Ura.ru.
Изменения объяснили курсом рубля и ростом цен на сырье, упаковку, транспортировку. Получение предупреждения подтвердили производители кондитерских изделий, в том числе ассоциация «Руспродсоюз».
Эксперты отмечают, что в РФ в основном используют импортное сырье для шоколада — выращенные в Африке и Южной Америке какао-бобы. За последний год цены на него выросли в среднем на 30–50%, упаковка и тара подорожали на 50%, а стоимость логистики увеличилась как минимум на 35%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru