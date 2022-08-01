Производитель чая Lipton и Brooke Bond решил уйти с российского рынка

В сообщении говорится, что чай данных марок перестанет производиться на российском рынке к концу 2022 года.



«Текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», – отмечается в пресс-релизе.

Ранее американская компания по производству подъёмного оборудования Otis приняла решение продать бизнес в России, сообщает RT.

