Производитель чая Lipton и Brooke Bond решил уйти с российского рынка
Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, объявила прекращении своей деятельности на территории России, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что чай данных марок перестанет производиться на российском рынке к концу 2022 года.
«Текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», – отмечается в пресс-релизе.
Ранее американская компания по производству подъёмного оборудования Otis приняла решение продать бизнес в России, сообщает RT.
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