Производители холодильников и кондиционеров не исключили их дефицит
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) обратилась к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предупреждением о возможном дефиците холодильников и кондиционеров в России, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее письмо.
Как считают представители входящих в РАТЭК компаний Electrolux, DeLonghi, Gorenje, Ariston, Miele, это может произойти из-за усложнившихся правил ввоза хладагентов, усиливающих парниковый эффект.
Так, с июля текущего года часть импортеров потеряли возможность ввоза хладагентов и содержащей их техники. Фактически на импорт была установлена квота, однако в законодательстве это никак не закреплено. Импортеры, не успевшие оформить разрешение, не могут ввести свою продукцию к началу 2022 года, что приведет к их «значительным убыткам». Из-за этого возникает риск дефицита бытовой техники.
В Минэкономразвития сообщили, что эта тема находится в компетенции Минпромторга, куда и было перенаправлено письмо.
В 2016 году многие страны мира решили ограничить вещества, которые используются в производстве кондиционеров, холодильного и морозильного оборудования. Они пришли на смену разрушающим озоновый слой хладагентам и менее опасны, однако способствуют усилению парникового эффекта.
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