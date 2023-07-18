Производитель лекарств Orion Pharma прекратил деятельность в России
Финская фармацевтическое предприятие Orion Pharma объявила о прекращении бизнеса в России, сообщает пресс-служба компании.
В финансовом отчете компании за первое полугодие 2023 года отмечается, что в результате ухода с российского рынка операционная прибыль компании снизилась на 25 млн евро по сравнению с показателями аналогичного периода 2022 года.
В октябре прошлого года президент и гендиректор Orion Corporation Тимо Лаппалайнен заявил, что информация об уходе из России фармкомпании Orion Pharma является ложной.
Ранее шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены, в том числе под брендами Zewa, Libresse и Libero, объявила о продаже своего бизнеса в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru