Производитель электронных сигарет Juul закрыл все свои точки в России

Американский производитель электронных систем доставки никотина Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России. Об этом пишет РБК.

Причиной закрытия стали принятые в антитабачное законодательство поправки. Несколько специализированных магазинов подтвердили изданию снятие с продажи картриджей для устройства Juul.

Вступил в силу запрет на дистанционную продажу кальянов и табачных стиков

Поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 28 янврая. В частности, они запрещают продажу никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет крепостью более 20мг на 1 мл. Juul использует в своих картриджах жидкость крепостью 50 мг.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Поправки ВейпыКурение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры