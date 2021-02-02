Производитель электронных сигарет Juul закрыл все свои точки в России
Американский производитель электронных систем доставки никотина Juul Labs закрыл все свои розничные точки в России. Об этом пишет РБК.
Причиной закрытия стали принятые в антитабачное законодательство поправки. Несколько специализированных магазинов подтвердили изданию снятие с продажи картриджей для устройства Juul.
Поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» с 28 янврая. В частности, они запрещают продажу никотиносодержащих жидкостей для электронных сигарет крепостью более 20мг на 1 мл. Juul использует в своих картриджах жидкость крепостью 50 мг.
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