Производитель бумаги SvetoCopy продал российские активы за 420 млн долларов
Крупный производитель бумаги Sylvamo Corporation, выпускающий продукцию, в том числе, под брендом SvetoCopy, продал свои российские активы местному менеджменту, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что предметом сделки являлись акции АО «Сильвамо Корпорейшн Рус». Их приобрела только что учреждённая фирма «Палп инвест». Владельцем обеих компаний является Тимур Габидуллин.
Уточняется, что сумма сделки составила 420 млн долларов.
Компания «Сильвамо Корпорейшн Рус», в частности, управляет расположенным в Ленинградской области Светогорским ЦБК, который выпускает офисную и офсетную бумагу, а также картон и термомеханическую массу.
Ранее американская компания по производству бумаги Sylvamo приняла решение уйти из России, сообщает RT.
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