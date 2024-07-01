Продажи кофе «с собой» выросли в России на 22% за пять месяцев
Продажи кофе на вынос выросли за пять месяцев на 22% по сравнению с аналогичным показателем 2023 года – до 11,887 млн стаканов. Это связано в первую очередь с ростом зарплат и низким уровнем безработицы. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на крупнейшую сеть кофеен COFFEE LIKE.
Рост дохода граждан и низкий уровень безработицы существенно сказались на росте продаж кофе в России. Также сыграло роль и то, что стало меньше доступных развлечений, поэтому люди чаще гуляют, путешествуют и покупают горячий напиток на вынос.
При этом самым популярным видом кофе у россиян остается капучино – до 28% всех продаж.
Ранее диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско заявила, что без вреда для здоровья можно употреблять до трёх чашек кофе в день, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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