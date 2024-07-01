Продажи кофе «с собой» выросли в России на 22% за пять месяцев

Рост дохода граждан и низкий уровень безработицы существенно сказались на росте продаж кофе в России. Также сыграло роль и то, что стало меньше доступных развлечений, поэтому люди чаще гуляют, путешествуют и покупают горячий напиток на вынос.

При этом самым популярным видом кофе у россиян остается капучино – до 28% всех продаж.

Ранее диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско заявила, что без вреда для здоровья можно употреблять до трёх чашек кофе в день, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







