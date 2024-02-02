Продажи «АвтоВАЗа» в январе выросли почти на 20%

Продажи автомобилей Lada в России за январь 2024 года резко выросли — на 19,3 процента в годовом выражении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

Всего за первый месяц года было реализовано 20 835 автомобилей.

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Эксперты называют это оптимистическим сигналом, так как обычно январь считается «провальным» месяцем, так как граждане не готовы тратить большие суммы после новогодних праздников.

Ранее глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов допустил снижение производства автомобилей из-за стагнации рынка. Он усомнился, что компания сможет поддерживать прежний план в 500 тысяч автомобилей Lada на 2024 год. При этом он уточнил, что наиболее стабильная ситуация со спросом наблюдается в бюджетном сегменте, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Бабушкин
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