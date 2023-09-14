Продававшая технику Apple в РФ сеть re:Store сменила название и ассортимент
Сеть магазинов re:Store, продававшая в России технику Apple, стала называться restore: - с двоеточием в конце, сообщает РБК.
Тихон Смыков, президент и управляющий партнёр владеющей сетью Inventive Retail Group, заявил, что теперь в магазинах сети будут предлагать фены, различные «умные» аксессуары (браслеты, часы, весы), аксессуары для животных, колонки, микроскопы и прочее.
Что касается смартфонов, ноутбуков и планшетов, то смена названия пока не скажется на ассортименте - это по-прежнему будет техника Apple, однако не исключено появление товаров других брендов.
Смыков указал, что первыми в новую стилистику будут переводить наиболее прибыльные магазины сети.
Ранее американская компания Apple прекратила прямые поставки и ограничила работу Apple Pay и ряда других сервисов на территории России. Это произошло в 2022 году после начала спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru