Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет
В 2024 году объем наличных денег в обращении в России может показать самый слабый прирост за девять лет, сообщил РБК со ссылкой на свои расчеты на основе статистики Центробанка.
По итогам 2024 года объем наличных денег в обращении может достичь 18,44 трлн рублей, прибавив за год всего 116,9 млрд рублей, что составляет 0,6%.
Так, в 2023 году наличная денежная масса в России увеличилась на 1,97 трлн рублей, а в 2022-м — на 2,28 трлн рублей. Отмечается, что в течение последних десяти лет показатель ежегодно прибавлял около 1 трлн руб.
Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что в кризисные периоды оптимальный размер финансовой подушки безопасности составляет от трех зарплат, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru