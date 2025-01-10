Прирост наличных в России оказался самым низким за девять лет

В 2024 году объем наличных денег в обращении в России может показать самый слабый прирост за девять лет, сообщил РБК со ссылкой на свои расчеты на основе статистики Центробанка.

По итогам 2024 года объем наличных денег в обращении может достичь 18,44 трлн рублей, прибавив за год всего 116,9 млрд рублей, что составляет 0,6%.