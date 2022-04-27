Приложение «Аэрофлота» удалено из App Store

Мобильное приложение авиакомпании «Аэрофлот» удалили из магазина приложений App Store, в связи с этим перевозчик просит пассажиров не переустанавливать программу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Отмечается, что приложения, уже установленные на устройства на базе iOS или Android, продолжат стабильно работать.

«Для тех, кто не успел установить мобильное приложение на устройства с операционной системой iOS, доступно веб-приложение (закладка на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании)», — подчеркнули в «Аэрофлоте».

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ТЕГИ:AppleМобильное ПриложениеАэрофлот
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