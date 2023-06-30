Председателем совета директоров «Роснефти» стал катарский экс-министр
Экс-министр энергетики Катара Мухаммед Бин Салех Аль-Сада стал председателем совета директоров «Роснефти», сообщает пресс-служба компании.
В сообщени говорится, что новый председатель имеет «40-летний опыт работы в энергетическом секторе».
«В настоящее время Мухаммед Бин Салех Аль-Сада является Председателем попечительского совета Университета науки и технологий Дохи», - уточнили в «Роснефти».
В компании добавили, что в совет вошли управляющий директор индийской Value Prolific Consulting Services (ValPro) Говинд Коттис Сатиш и ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Виктор Мартынов. Покинули совет директоров экс-глава Красноярского края Александр Усс, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко и бывший топ-менеджер Qatar Energy Бельмахди Тайеб.
Ранее в «Роснефти» заявили, что в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) компания заключила порядка 30 соглашений, пишут «Известия».
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