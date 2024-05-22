Предприятие «дочки» Bosch в России перешло под управление структуры «Газпрома»

Предприятие ООО «БСХ бытовые приборы», принадлежавшее организации BSH Hausgerate GmbH (дочерней структуре компании Bosch), перешло под управление АО «Газпром бытовые системы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

ЕС призвал Россию отменить решение по активам компаний Bosch и Ariston

Соответствующие изменения были внесены накануне. Управляющей организацией «БСХ бытовые приборы» значится структура «Газпрома».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление «Газпром бытовые системы» всех долей в уставном капитале ООО «БСХ Бытовые Приборы», напоминает «Свободная пресса». Аналогичное решение было принято в отношении ООО «Аристон Термо Русь», которым владела корпорация Ariston Holding N.V.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:компанияГазпром

Горячие новости

Все новости

партнеры