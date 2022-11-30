Неизбежный онлайн: Мебельную отрасль толкают на маркетплейсы

На снижение продаж мебели оказали влияние ряд факторов, однако такое падение вполне объяснимо и нормально. Об этом НСН заявил владелец фабрики мягкой мебели Cinno Cillini Михаил Майстер.

Российские производители мебели начали адаптировать производство под новые каналы сбыта на фоне падения офлайн-продаж. Специальную коллекцию для онлайн-площадок уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Однако эксперты видят в таком подходе немало рисков. Например, при дальнейшем снижении спроса продукция может оказаться невостребованной, и производителям придется доплачивать маркетплейсам за ее хранение на складах. Майстер считает, что производители мебели и мебельные магазины должны выходить на маркетплейсы.

«Это абсолютно очевидно. Онлайн-канал приобретает все большее значение в розничной торговле в последние годы. Очевидно, что мебель, особенно дешевая, тоже будет проходить через этот канал, конечно, российским мебельным компаниям придется под него адаптироваться. Хорошо это или плохо, вопрос риторический», — сказал Майстер.

Собеседник НСН также назвал основные причины падения продаж мебели в России.

«На это повлияла совокупность факторов. Мы живем в обществе потребления по ценностям. И, вероятнее всего, сейчас ценностный аспект несколько сместился от мебельной отрасли. Безусловно, оказало влияние и снижение доходов россиян, но я не назвал бы это ключевым фактором. Сыграл роль и отъезд части россиян за границу. За второе полугодие 2022 года снижение рынка в различных секторах составило от 17% до 30%, что абсолютно нормально и понятно», — отметил бизнесмен.

В заключение Майстер рассказал, как уход с российского рынка компании IKEA повлиял на снижение продаж.

«В свое время бренд IKEA сформировал очень теплый взгляд россиянина на то, как должен быть устроен дом. Шведам удалось вложить в наше сознание, что в разные сезоны необходимо проводить какие-то изменения, добавлять цвета, разные аксессуары. Потенциальные покупатели стали ценить уют и комфорт в доме. С уходом IKEA это ощущение, к сожалению, стало сходить на нет», — заключил он.

Ранее стало известно, что Минпромторг рассмотрит возможность ввода пошлин на мебель из-за рубежа.

