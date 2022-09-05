Минпромторг рассмотрит возможность ввода пошлин на мебель из-за рубежа

Отмечается, что обращение АМДПР поступило в министерство 30 августа. Ассоциация предлагает установить пошлины для продукции недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%.

В своем письме эксперты отмечают, что на фоне санкций в несколько раз выросли логистические расходы компаний лесопромышленного комплекса, также для российских предприятий полностью или частично закрылись важнейшие экспортные направления, пишет Ura.ru. Кроме того, продажи мебели в РФ упали, в том числе из-за сокращения ввода нового жилья.

В АМДПР прогнозируют, что введение пошлин поможет отечественным производителям сохранить десятки миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что российская мебель не хуже иностранных аналогов, и недопустимо, чтобы западные компании мешали развитию внутренних производителей.

