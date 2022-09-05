Минпромторг рассмотрит возможность ввода пошлин на мебель из-за рубежа
Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) предложила облагать пошлинами мебель, ввезенную в РФ из недружественных стран, Минпромторг рассматривает инициативу. Об этом сообщают Известия со ссылкой на ведомство.
Отмечается, что обращение АМДПР поступило в министерство 30 августа. Ассоциация предлагает установить пошлины для продукции недружественных стран на уровне 60%, для всех остальных — 10%.
В своем письме эксперты отмечают, что на фоне санкций в несколько раз выросли логистические расходы компаний лесопромышленного комплекса, также для российских предприятий полностью или частично закрылись важнейшие экспортные направления, пишет Ura.ru. Кроме того, продажи мебели в РФ упали, в том числе из-за сокращения ввода нового жилья.
В АМДПР прогнозируют, что введение пошлин поможет отечественным производителям сохранить десятки миллиардов рублей. Эксперты отмечают, что российская мебель не хуже иностранных аналогов, и недопустимо, чтобы западные компании мешали развитию внутренних производителей.
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