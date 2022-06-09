Предложено увеличить пошлину на услуги связи в 130 раз
Минцифры России выступило с инициативой по увеличению с 7,5 тысяч до 1 миллиона рублей (более, чем в 130 раз) размер госпошлины для сотовых операторов за оказание услуг связи, сообщает «РЕН ТВ».
Речь идет о пошлинах за предоставление девяти видов лицензий в области оказания услуг связи. Как считают в ведомстве, увеличение стоимости получения лицензий поможет существенно сократить число недобросовестных операторов связи и сформировать круг надежных и замотивированых на работу операторов.
Как ожидается, инициатива затронет только новых операторов.
Ранее ФСБ рекомендовала Минцифры создать единую базу IMEI-кодов, которые присваиваются мобильным телефонам. Минцифры получило рекомендацию разработать прототип централизованной базы заводских кодов телефонов.
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