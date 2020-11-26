Правительство внесло на ратификацию налоговое соглашение с Кипром

Кабмин РФ внес в Госдуму проект налогового соглашения с Кипром, предполагающий увеличения налога по дивидендам и процентам до 15%. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения был подписан Россией и Кипром в сентябре 2020 года. Согласно документу, базовая ставка налога на дивиденды и проценты предусматривает льготные 5% для публичных компаний и институциональных инвестиций, а во всех остальных случаях ставка повышается до 15%.