Правительство внесло на ратификацию налоговое соглашение с Кипром

Кабмин РФ внес в Госдуму проект налогового соглашения с Кипром, предполагающий увеличения налога по дивидендам и процентам до 15%. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения был подписан Россией и Кипром в сентябре 2020 года. Согласно документу, базовая ставка налога на дивиденды и проценты предусматривает льготные 5% для публичных компаний и институциональных инвестиций, а во всех остальных случаях ставка повышается до 15%.

Россия и Кипр утвердили поправки в соглашение о двойном налогообложении

В пояснительной записке уточняется, что изменения в налоговом соглашении должны усложнить получение доходов российскими бенефициарами без уплаты налога, так как транзакции с получением прибыли проходили через кипрские офшоры российских компаний.


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ФОТО: РИА Новости
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