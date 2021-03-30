Правительство опровергло сообщения о росте цен на молоко в России

Экологический сбор не повлияет на стоимость молока, сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Производители предупредили о подорожании молока в РФ на 10-15%

Отмечается, что новый механизм расширенной ответственности производителей не предусматривает какой-либо фискальной нагрузки.

Как подчеркнули в пресс-службе, новые нормы утилизации упаковки подразумевают отказ от нормативов. Также изменится существующий порядок, согласно которому ответственность за утилизацию тары несут потребители, отмечают Известия.

Ранее сообщалось, что из-за нового экосбора цены на молоко в России могут вырасти на 10-15%. Правительство с 1 января 2022 года будет требовать от производителей утилизировать упаковку, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: Pixabay
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