Правила оплаты наличными изменят для поддержки легального бизнеса

Новые правила обращения с наличными деньгами введут в России с 10 января 2021 года, передает ИА «Экономика Сегодня».

Отмечается, что введенные изменения облегчат финансовые операции легального бизнеса. В частности, из подконтрольного перечня исключат операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения.

При этом под контроль надзорных органов попадут более специфические операции для компаний в сфере страхования, лизинга, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

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Также будет усилен контроль за банковскими операциями, превышающими сумму в 600 тысяч рублей.



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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:БизнесДеньги
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