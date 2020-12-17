Правила оплаты наличными изменят для поддержки легального бизнеса

Новые правила обращения с наличными деньгами введут в России с 10 января 2021 года, передает ИА «Экономика Сегодня».

Отмечается, что введенные изменения облегчат финансовые операции легального бизнеса. В частности, из подконтрольного перечня исключат операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения.

При этом под контроль надзорных органов попадут более специфические операции для компаний в сфере страхования, лизинга, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.