Правила оплаты наличными изменят для поддержки легального бизнеса
Новые правила обращения с наличными деньгами введут в России с 10 января 2021 года, передает ИА «Экономика Сегодня».
Отмечается, что введенные изменения облегчат финансовые операции легального бизнеса. В частности, из подконтрольного перечня исключат операции по анонимным счетам и платежи через небанковские учреждения.
При этом под контроль надзорных органов попадут более специфические операции для компаний в сфере страхования, лизинга, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.
Также будет усилен контроль за банковскими операциями, превышающими сумму в 600 тысяч рублей.
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