Права на водку «Столичная» и «Московская» продали с торгов в Европе за €1,6 млн
Права на 18 алкогольных брендов, включая водку «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), были проданы единым лотом за €1,6 млн на аукционе в Гааге в Нидерландах, сообщает «РИА Новости».
Аукцион был организован компанией Equilibristen Baillifs, и для участия в нем требовалось внести залог в размере €250 тысяч. В торгах приняли участие три компании.
Победителем стала зарегистрированная в Люксембурге компания Spirits International. Она является частью концерна SPI Group, принадлежащего Юрию Шефлеру, уточняет газета «Известия».
По информации юридического сайта GML, аукцион проводился в соответствии с Законом Нидерландов об авторском праве 1912 года. На торги были выставлены товарные знаки, зарегистрированные в Нидерландах и принадлежавшие российскому федеральному казенному предприятию (ФКП) «Союзплодоимпорт», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru