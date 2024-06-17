Права на водку «Столичная» и «Московская» продали с торгов в Европе за €1,6 млн

Права на 18 алкогольных брендов, включая водку «Московская» (Moskovskaya) и «Столичная» (Stolichnaya), были проданы единым лотом за €1,6 млн на аукционе в Гааге в Нидерландах, сообщает «РИА Новости».

Аукцион был организован компанией Equilibristen Baillifs, и для участия в нем требовалось внести залог в размере €250 тысяч. В торгах приняли участие три компании.