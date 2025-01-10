Prada рассматривает возможность покупки Versace

Итальянский дом моды Prada SpA рассматривает возможность покупки бренда Versace, сообщила итальянская газета Il Sole 24 Ore со ссылкой на источники.

По данным газеты, целесообразность сделки помогает оценить банк Citigroup Inc., который привлечен в качестве консультанта.

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Бренд Versace принадлежит компании Capri Holdings. Она готовы продать Versace и принадлежащий ей бренд Jimmy Choo и ранее поручила банку Barclays разослать соответствующий запрос потенциальным покупателям.

В 2024 году суд заблокировал сделку Capri и компании Tapestry стоимостью $8,5 млрд. Иск подала Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая опасалась ослабления конкуренции в секторе так называемого доступного люкса, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: DPA / ТАСС
ТЕГИ:МодаБизнес

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