«Повысят цены»: Маркировка товаров для «серого» импорта ударит по малому бизнесу

«Что касается удорожания, все зависит от товара. На любых дорогостоящих изделиях это не отразится, так как это незначительная сумма затрат на маркировку. Если же говорить про продовольственные товары, где средняя стоимость порядка ста рублей может быть, то это вклад заметный в повышение цен. Стоимость марки сегодня – 50 копеек плюс НДС при ее приобретении в 20%. В целом цена маркировки иногда сопоставима с ценой товара, если мы говорим о товарах более мелких и дешевых. И это все ручная работа на мелком предприятии», - отметил он.

Шелищ подчеркнул, что подобная мера ударит именно по мелким и средним предпринимателям, на которых во многом и держится параллельный импорт.

«Для мелких предпринимателей, которые занимаются сегодня параллельным импортом, это очень серьезное затруднение, потому что оборудование для нанесения маркировки дорогое. Оборудование для маркировки вообще закупается в других странах. Возможно, сегодня этот процесс налаживается и в России. Вероятно, появится даже специальная услуга, когда кто-то будет закупать подобное оборудование и брать заказы на нанесение маркировки, что процесс затруднит, конечно. Сегодня параллельный импорт основывается во многом на инициативе малых и средних предпринимателей», - добавил собеседник НСН.

Импорт обуви и одежды в Россию резко вырос из-за налаживания параллельного импорта, рассказал ранее вице-президент Союзлегпрома Игорь Ульянов «Радиоточке НСН». По его словам, российский рынок почти полностью адаптировался к новым внешнеэкономическим условиям.



