Postnord возобновляет доставку почты из России и Белоруссии
13 ноября 202204:14
Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку писем и почтовых отправлений из России и Белоруссии и в эти страны, сообщило в Twitter посольство РФ в королевстве.
«Postnord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», — следует из сообщения.
Postnord приостановила отправления в конце марта для соблюдения санкций Евросоюза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 514 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 717 / сут.
- Postnord возобновляет доставку почты из России и Белоруссии
- Байден перепутал Камбоджу с Колумбией
- СМИ: с криптобиржи FTX вывели $662 млн
- На Украине предупредили об отключениях электричества
- В аэропорту Парижа умер иранец, которого сыграл Том Хэнкс
- На саммите G20 не будет общей фотографии участников
- Лондон захотел переложить на Москву вину за рецессию в Великобритании
- В Москве и Петербурге установлены температурные рекорды
- Зеленский: Российские атаки в Донбассе – ад
- Депардье решил закрыть продюсерский центр в России
12 ноября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru