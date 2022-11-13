Postnord возобновляет доставку почты из России и Белоруссии

Шведская почтовая компания Postnord возобновляет доставку писем и почтовых отправлений из России и Белоруссии и в эти страны, сообщило в Twitter посольство РФ в королевстве.

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«Postnord возобновляет в полном объеме почтовое сообщение с Россией и Белоруссией», — следует из сообщения.

Postnord приостановила отправления в конце марта для соблюдения санкций Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:БелоруссияПочта
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