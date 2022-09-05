«Почта России» запустит проект по доставке алкоголя в 2023 году
«Почта России» запустит проект по продаже и доставке алкоголя в апреле 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор компании Максим Акимов в беседе с РБК.
«Могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки», — подчеркнул Акимов.
По словам гендиректора «Почты России», сейчас продолжаются обсуждения по законопроекту о доставке алкоголя. Акимов выразил надежду на завершение дискуссий в ближайшее время, отмечает RT.
Уже известно, что основные параметры доставки не изменились: совершеннолетние смогут купить спиртное через специальную витрину, пишет Газета.ру. Предполагается, что заказ доставят не ранее, чем через 24 часа.
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