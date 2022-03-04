Поставщик ПО для строительства Autodesk приостановит работу в России
Компания Autodesk, крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения, приостановит работу в России из-за специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что Autodesk «немедленно» приостанавливает свою деятельность в РФ и соблюдает все действующие в настоящее время санкции.
«Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и развития ситуации», — указано в сообщении.
Компания Autodesk — разработчик системы автоматического проектирования AutoCAD и программы для 3D-моделирования, анимации и визуализации 3ds MAX.
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