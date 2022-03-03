Поставки цветов в Россию из других стран могут остановиться – участники рынка
Российские сети по продаже цветов фиксируют задержки заказанной из-за границы продукции к 8 Марта из-за ситуации на Украине, пишут «Ведомости».
Участники рынка опасаются, что часть цветов не доедет до страны. Особенно сложно будет после окончания праздника. С 1 марта введен валютный контроль, и те, кто закупал цветы в кредит, сейчас думаю, как расплатиться с поставщиками.
Все затраты импортеры несут в валюте: в евро покупают товар на голландских аукционах, а все машины фрахтуются в долларах, это давно сложившаяся на рынке практика.
Как говорят эксперты, вся отрасль в настоящее время сфокусирована на том, чтобы отработать 8 Марта, а как будет организована логистическая цепочка и работа с зарубежными поставщиками – никто не понимает.
Отмечается, что российская отрасль цветов импортозависима на 90% - семена, оборудование и запчасти к нему, селекционное и авторское право.
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