Портал Московского инновационного кластера обновили и усовершенствовали — Сергунина

Цифровую платформу Московского инновационного кластера (МИК) модернизировали для удобства пользователей. Сейчас ей пользуются свыше 19 тысяч столичных и региональных организаций. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина

Она отметила, что разработчики упростили навигацию по порталу и создали продвинутую систему рекомендаций полезных сервисов.

Наиболее важные для предпринимателей сервисы и информация располалагются на главной странице портала. Отображение инструментов зависит от того, является ли пользователь юридическим или физическим лицом.

Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что теперь пользователи платформы интуитивно понимают ее структуру и им не приходится совершать много кликов для того, чтобы попасть на нужный раздел сайта.

Создатели платформы обновили контент разделов «Меры поддержки», «Сервисы», «Программы развития», "Московский акселератор» и «Мероприятия», а также добавили новый раздел «COVID-19», призванный познакомить предпринимателей с мерами поддержки малому и среднему бизнесу для преодоления последствий ограничительных мер.

Лысенко заключил, что специалисты благодаря новому дизайну сделали более наглядными возможности цифровой платформы i.moscow.









