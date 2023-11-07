Попавшую под санкции «СПБ биржу» возглавит Евгений Сердюков
Подпавшую под санкции США «СПБ биржу» возглавит Евгений Сердюков, сообщает пресс-служба торговой площадки.
Отмечается, что на этом посту он сменит Романа Горюнова, который также выходит из состава совета директоров «СПБ биржи». До этого Сердюков был его первым заместителем.
«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача «СПБ биржи» - обеспечить доступ инвесторам к активам», - говорится в заявлении.
Ранее власти США ввели санкции против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряда банков, в частности «Русского стандарта», Почта Банка и «СПБ биржи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили обложить миллиардеров налогом до 30%
- В Москве представили поезд Деда Мороза
- Более 60 млн человек привились от гриппа в России
- Страны НАТО приостановят свое участие в ДОВСЕ вслед за выходом России
- Греф заявил, что его переизбрали на должность главы Сбербанка
- ВОЗ: Более 160 медработников погибли в секторе Газа с 7 октября
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Липецке на частоте 91.7 FM
- Злоумышленники ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей
- Житель Дзержинска ударил ножом полицейского после просьбы убавить музыку ночью
- Депутат Драпеко назвала условие возвращения Моргенштерна в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru