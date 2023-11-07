Попавшую под санкции «СПБ биржу» возглавит Евгений Сердюков

Подпавшую под санкции США «СПБ биржу» возглавит Евгений Сердюков, сообщает пресс-служба торговой площадки.

«СПБ биржа» приостановила торги иностранными бумагами как минимум на семь дней

Отмечается, что на этом посту он сменит Романа Горюнова, который также выходит из состава совета директоров «СПБ биржи». До этого Сердюков был его первым заместителем.

«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача «СПБ биржи» - обеспечить доступ инвесторам к активам», - говорится в заявлении.

Ранее власти США ввели санкции против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряда банков, в частности «Русского стандарта», Почта Банка и «СПБ биржи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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