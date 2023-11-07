Попавшую под санкции «СПБ биржу» возглавит Евгений Сердюков

Отмечается, что на этом посту он сменит Романа Горюнова, который также выходит из состава совета директоров «СПБ биржи». До этого Сердюков был его первым заместителем.

«Евгений Сердюков в первую очередь продолжит работу с контрагентами по установлению порядка действий в условиях санкций. Главная и первоочередная задача «СПБ биржи» - обеспечить доступ инвесторам к активам», - говорится в заявлении.

Ранее власти США ввели санкции против АФК «Система», «Арктик СПГ-2», ряда банков, в частности «Русского стандарта», Почта Банка и «СПБ биржи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

