Гуцериев попал под санкции Евросоюза из-за Белоруссии
Российский миллиардер, председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев попал под санкции Евросоюза, связанные с ситуацией в Белоруссии.
Как отмечается в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник в Брюсселе, из-за инцидента с самолетом Ryanair 23 мая под новые санкции попали семь физических и одно юридическое лицо. В их числе есть видные бизнесмены, которые поддерживают режим Александра Лукашенко. Эти санкции должны стать для них сигналом о том, что дальнейшая поддержка белорусского лидера будет обходиться им очень дорого, сообщает ТАСС.
По данным Forbes, Гуцериев строит в Белоруссии новый завод по производству удобрений «Славкалий».
На данный момент бизнесмен занимает 60-е место в списке богатейших людей России с состоянием $2,5 млрд.
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