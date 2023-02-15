Помещения на первых этажах новостроек в Москве выставили на торги
13 помещений на первых этажах новостроек выставили на городские торги. Они находятся в пяти округах столицы. Такая недвижимость пользуется спросом у предпринимателей, так как быстро окупается и востребована у жителей, сообщил глава департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Площадь помещений - от 80 до 184-х квадратных метров. У лотов свободное назначение, все они оборудованы отдельными входами. По усмотрению новых собственников объекты могут быть использованы под открытие коммерческих и деловых пространств.
Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 февраля, аукционы пройдут 22-го числа.
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