Минфин США вывел из-под санкций «дочки» Сбербанка

Об исключении из санкционного списка сказано в официальном заявлении ведомства. Документ распространен в среду, 8 марта.

Согласно решению Минфина, ограничения сняли с четырех дочерних компаний крупнейшего российского банка.

Уточняется, что указанные дочерние структуры расположены на территории Казахстана.

В январе 2023 года Сбербанк начал работать в Крыму. В течение полугода отделения откроются во всех крупных городах полуострова.

В начале марта крупнейший банк страны начал предоставлять услуги юрлицам Крыма. Бизнес может воспользоваться основными продуктами, в том числе кредитами, пишет НСН.

