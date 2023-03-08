Минфин США вывел из-под санкций «дочки» Сбербанка
Министерство финансов США исключило из санкционного списка ряд дочерних структур Сбербанка, сообщают СМИ.
Об исключении из санкционного списка сказано в официальном заявлении ведомства. Документ распространен в среду, 8 марта.
Согласно решению Минфина, ограничения сняли с четырех дочерних компаний крупнейшего российского банка.
Уточняется, что указанные дочерние структуры расположены на территории Казахстана.
В январе 2023 года Сбербанк начал работать в Крыму. В течение полугода отделения откроются во всех крупных городах полуострова.
В начале марта крупнейший банк страны начал предоставлять услуги юрлицам Крыма. Бизнес может воспользоваться основными продуктами, в том числе кредитами, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru