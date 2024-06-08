Поезд «Аврора» между Москвой и Петербургом запустят в декабре
8 июня 202405:54
Федеральная пассажирская компания намерена в конце года запустить между Москвой и Санкт-Петербургом новый поезд «Аврора». Об этом заявил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов, передает РИА Новости.
Ранее компания заявила о планах вернуть на маршрут «Аврору», которая курсировала между столицей и Петербургом в 1963-2010 годы.
Пястолов подчеркнул, что поезд планируется запустить в декабре. Составы будут одновременно отправляться из двух городов, время в пути составит около 5,5 часа. В составе «Авроры» запустят 15 двухэтажных современных вагонов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru