Поезд «Аврора» между Москвой и Петербургом запустят в декабре

Федеральная пассажирская компания намерена в конце года запустить между Москвой и Санкт-Петербургом новый поезд «Аврора». Об этом заявил генеральный директор ФПК Владимир Пястолов, передает РИА Новости.

РЖД летом запустит дополнительные поезда к южным курортам России

Ранее компания заявила о планах вернуть на маршрут «Аврору», которая курсировала между столицей и Петербургом в 1963-2010 годы.

Пястолов подчеркнул, что поезд планируется запустить в декабре. Составы будут одновременно отправляться из двух городов, время в пути составит около 5,5 часа. В составе «Авроры» запустят 15 двухэтажных современных вагонов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: страничка Вконтакте Сергея Собянина
ТЕГИ:Санкт-ПетербургМоскваПоезда

Горячие новости

Все новости

партнеры