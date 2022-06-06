Почти 20 нестационарных торговых объектов выставили на торги в Москве
19 нестационарных торговых объектов (НТО) будут реализованы на торгах в шести округах Москвы. Об этом рассказал руководитель Департамента столицы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Иван Щербаков.
По его словам, реализация нестационарных торговых объектов на аукционах позволяет Москве развивать социальную инфраструктуру и предоставлять предпринимателям выгодную возможность ведения бизнеса.
«Сейчас идет заявочная кампания по 19 нестационарным объектам под открытие торговых точек по продаже цветов, выпечки, пунктов проката, кафе и других объектов», - добавил Щербаков.
Отмечается, что все НТО будут размещены в местах жилой застройки в зонах ежедневных и прогулочных маршрутов горожан. В 14 из 19 лотов арендаторам предстоит самостоятельно установить нестационарные сооружения в соответствии с типовыми архитектурными требованиями.
По данным источника, предприниматели смогут открыть круглогодичный киоск по продаже напитков и выпечки в Измайловском парке, а также сезонное кафе с летней верандой в павильоне площадью 162 квадратных метра и площадкой под веранду в 15 «квадратов». Объект будет функционировать с апреля по октябрь. К тому же еще одно круглогодичное кафе площадью 90 квадратных метров могу открыть в Лианозовском парке.
В Измайловском парке победители торгов также смогут открыть пункты проката оборудования и организации спортивных мероприятий площадью 146 и 110 квадратных метров соответственно. Предлагаемые предпринимателям решения позволяют сразу начать работу без значительных вложений на установку сооружений.
Щербаков отметил, что еще в шести НТО площадью 19,2 квадратных метра с электроснабжением и отоплением будут размещены круглогодичные цветочные магазины. Пять таких лотов будут установлены на юге Москвы, один - на юго-востоке.
К тому же, в СВАО будут выставлены на торги шесть объектов сезонной торговли площадью по семь с половиной квадратных метров. Там с 1 августа по 1 октября 2022 года будет возможно разместить торговые точки по продаже арбузов и дыни.
По словам Щербакова, в ЮЗАО предприниматели также смогут открыть продуктовый магазин площадью 56,5 квадратных метров, а в центре – киоск по реализации кондитерских изделий и напитков.
Подать заявку на участие в аукционах можно до 24 июня. Электронные торги пройдут 29 июня. Победители аукционов смогут вести торговую деятельность в течение пяти лет с момента подписания договора.
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