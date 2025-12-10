Лучших менеджеров России наградили в Москве

Имена победителей 23-й премии «ТОП-1000 российских менеджеров» объявили в московском театре «Геликон-Опера» 9 декабря.

Премия организована Ассоциацией менеджеров, ее ежегодно присуждают за выдающиеся управленческие достижения людям, внесшим значительный вклад в развитие компаний, отрасли и российской экономики в целом.

По словам президента Ассоциации менеджеров Дмитрия Зеленина, за годы своего существования премия стала уникальной площадкой для признания лучших руководителей страны. «Каждый из номинантов — это яркий пример лидерства, ответственности и стремления к высоким результатам. Их успехи подтверждают: талант и профессионализм — основа устойчивого будущего и движущая сила развития страны», — подчеркнул он.

На награды в этом году претендовали управленцы из более чем 300 российских компаний. Лучших менеджеров в 18 основных номинациях, а также в специальной номинации «Лучший независимый директор» определило жюри из более чем 200 постоянных членов Академии премии, победителей премии прошлых лет.

Номинантами премии могут стать только лидеры в своих отраслях и функциональных направлениях, которые заняли первые места в рейтинге.

В этом году впервые были запущены рейтинги «ТОП-100 российских менеджеров. Регионы» для определения наиболее профессиональных руководителей в российских регионах. В этом году подать заявки до конца декабря могут руководители предприятий Нижегородской и Свердловской областей.

Партнерами премии стали АО «Газстройпром» и Московская школа управления СКОЛКОВО. В качестве информационных партнеров выступили «Национальная служба новостей», РИА Новости и другие.

