«Победа» и «Аэрофлот» будут продавать рейсы друг друга

Авиакомпания «Аэрофлот» и ее «дочка, лоукостер «Победа» подпишут соглашение о совместной коммерческой эксплуатации рейсов - код-шеринг, сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Это позволит продавать билеты на собственные рейсы «Победы» на сайте «Аэрофлота», в том числе в рамках одной брони на рейсы с пересадкой.

Число рейсов «Аэрофлота» сократилось в сентябре на 40%

В результате часть пассажиров будут летать авиакомпанией «Победа». Как ожидается, инициатива будет реализована в 2021 году.

При код-шеринге каждый авиаперевозчик, заключивший соглашение, продает рейс, который фактически выполняется одной из них, по своим ценам и под своим кодом и номером рейса.

Тем временем, чистый убыток «Аэрофлота» за январь-сентябрь 2020 года составил 65,56 млрд рублей, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении уточняется, что, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), выручка авиаперевозчика за отчётный период, в том числе по причине снижения пассажиропотока в пандемию, упала в 2,4 раза - до 176,95 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что в третьем квартале 2020 года операционные показатели «Аэрофлота» частично восстановились за счёт возобновления полётов по России и выполнения международных рейсов».

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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