«Победа» и «Аэрофлот» будут продавать рейсы друг друга

В результате часть пассажиров будут летать авиакомпанией «Победа». Как ожидается, инициатива будет реализована в 2021 году.

При код-шеринге каждый авиаперевозчик, заключивший соглашение, продает рейс, который фактически выполняется одной из них, по своим ценам и под своим кодом и номером рейса.

Тем временем, чистый убыток «Аэрофлота» за январь-сентябрь 2020 года составил 65,56 млрд рублей, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В сообщении уточняется, что, по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), выручка авиаперевозчика за отчётный период, в том числе по причине снижения пассажиропотока в пандемию, упала в 2,4 раза - до 176,95 млрд рублей.

В пресс-службе отметили, что в третьем квартале 2020 года операционные показатели «Аэрофлота» частично восстановились за счёт возобновления полётов по России и выполнения международных рейсов».

