По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» арестовали активы на 100 трлн рублей
Счета и активы родственников бывшего депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича арестовали для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества группы «Макфа» и аффилированных с ней компаний в интересах государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление судебного пристава-исполнителя об обеспечительных мерах.
Так, арестованы активы зятя Белоусова Максима Чигинцева, матери Юревича, других граждан и юрлиц.
«Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн рублей», — говорится в постановлении.
Кроме того, для обеспечения иска Генпрокуратуры были арестованы все акции компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», принадлежащие родственникам Юревича и Белоусова акции «Челябинскоблгаз», ценные бумаги «Арком» и «Каланчакского комбината хлебопродуктов», которыми владеет нидерландская «Эм Джи Си Интернэшнл Б.В.» (MGC International B.V.).
Ведущий адвокат по делу, представляющий интересы Юревича и Белоусова, Игорь Трунов подтвердил подлинность постановления пристава. При этом защитник обратил внимание на сумму активов: по словам Трунова, доходы федерального бюджета РФ в 2024 году были запланированы в объеме всего 35 трлн рублей.
Ранее Генпрокуратура потребовала вернуть государству активы челябинской компании «Макфа», напоминает Ura.ru. Ведомство направило в суд соответствующий иск, касающийся имущества группы и связанных с ней организаций.
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