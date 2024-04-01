По иску Генпрокуратуры об изъятии «Макфы» арестовали активы на 100 трлн рублей

Так, арестованы активы зятя Белоусова Максима Чигинцева, матери Юревича, других граждан и юрлиц.

«Общая сумма наложения ареста на денежные средства должника составляет 100 трлн рублей», — говорится в постановлении.

Кроме того, для обеспечения иска Генпрокуратуры были арестованы все акции компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», принадлежащие родственникам Юревича и Белоусова акции «Челябинскоблгаз», ценные бумаги «Арком» и «Каланчакского комбината хлебопродуктов», которыми владеет нидерландская «Эм Джи Си Интернэшнл Б.В.» (MGC International B.V.).

Ведущий адвокат по делу, представляющий интересы Юревича и Белоусова, Игорь Трунов подтвердил подлинность постановления пристава. При этом защитник обратил внимание на сумму активов: по словам Трунова, доходы федерального бюджета РФ в 2024 году были запланированы в объеме всего 35 трлн рублей.

Ранее Генпрокуратура потребовала вернуть государству активы челябинской компании «Макфа», напоминает Ura.ru. Ведомство направило в суд соответствующий иск, касающийся имущества группы и связанных с ней организаций.

