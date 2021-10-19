Первый биткойновый индексный фонд вышел на биржу Нью-Йорка
Торги первым биткойновым инвестиционным фондом впервые начались на Нью-Йоркской фондовой бирже. Они ведутся под тикером BITO. Котировки ProShares Bitcoin Strategy ETF выросли с открытия рынка на 2,6%. На текущий час курс первой криптовалюты составляет $62,617 тысяч.
Криптовалютные компании с 2013 года регулярно предпринимали попытки добиться одобрения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) на образование биткойновых ETF, однако регулятор до сих пор отклонял все заявки.
Запуск индексного фонда увеличивает легитимность криптовалют и облегчает инвестиции в этот рынок для институциональных инвесторов без необходимости заботы о хранении этого виртуального актива.
Ранее руководитель SEC Гэри Генслер заявил о поддержке биткойновых ETF, которые будут вкладывать средства во фьючерсы на криптовалюту, торгуемые на Чикагской товарной бирже. При этом он предостерег от вложений в биткоин частных лиц.
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