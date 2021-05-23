Перечислены признаки банка, который в скором времени может прекратить свою деятельность

По ее словам, к ним относятся предписания от Центробанка РФ, неправдоподобно высокие процентные ставки по вкладам и счетам, значительное ухудшение позиции финансового учреждения в кредитном рейтинге и прочие.

Как отмечает эксперт, прежде всего, необходимо отслеживать позицию банка в кредитном рейтинге. В случае значительного падения у банка, скорее всего проблемы с основными финансовыми показателями.

Должна насторожить и прекращение публикации рейтинга кредитной организации.

Напомним, на прошлой неделе Банк России аннулировал лицензию у черкесского «Тексбанка».

Основанием для аннулирования стало соответствующее ходатайство кредитной организации, которое было направлено в ЦБ в связи с решением собрания акционеров о добровольной ликвидации.

