Перечислены признаки банка, который в скором времени может прекратить свою деятельность
Существуют признаки того, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего консультанта «КСК групп» Ирину Михееву.
По ее словам, к ним относятся предписания от Центробанка РФ, неправдоподобно высокие процентные ставки по вкладам и счетам, значительное ухудшение позиции финансового учреждения в кредитном рейтинге и прочие.
Как отмечает эксперт, прежде всего, необходимо отслеживать позицию банка в кредитном рейтинге. В случае значительного падения у банка, скорее всего проблемы с основными финансовыми показателями.
Должна насторожить и прекращение публикации рейтинга кредитной организации.
Напомним, на прошлой неделе Банк России аннулировал лицензию у черкесского «Тексбанка».
Основанием для аннулирования стало соответствующее ходатайство кредитной организации, которое было направлено в ЦБ в связи с решением собрания акционеров о добровольной ликвидации.
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