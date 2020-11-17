Партнер Boeing назвал сроки возвращения к прежнему уровню производства
Несколько мировых производителей собираются увеличить выпуск самолетов на 15-20% уже в июле 2021 года. Об этом в беседе с РБК заявил гендиректор титановой корпорации «ВСМПО-Ависма» Сергей Степанов.
Он отметил, что компания ожидает крупное размещение заказов в первом квартале 2021 года на дополнительный титан. Степанов добавил, что внутренние перевозки в Китае уже восстановились до докризисного уровня и выразил надежду, что создание вакцины позволить повторить этот успех в российских регионах. «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим поставщиком титана для Boeing и Airbus.
Из-за пандемии авиаперевозки по всему миру сократились на 80% в марте и апреле. Российские авиакомпании попросили у правительства дополнительные средства поддержки в объеме 50 млрд рублей.
В апреле и мае производство Boeing практически остановилось. Степанов отмечает, что сейчас ситуация не настолько тяжелая.
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