Ozon трудоустроит более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания

«Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания ... Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — указали в Ozon.

Участие в проекте примут логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Подмосковье. Предложение о работе смогут получить осужденные впервые, проживающие в исправительных центрах и колониях-поселениях, не находящиеся под конвоем. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников склада, пишет RT.

В онлайн-ретейлере уточнили, что такие работники будут собирать заказы и обрабатывать возвращаемые на склады товары, проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи.

«Ozon без осуждения» — продолжение пилотного проекта Ozon в Санкт-Петербурге по трудоустройству приговоренных к принудительным работам граждан. Компания получила право нанимать на работу тех, кто находился в исправительных центрах региона. Ретейлер осенью 2022 года трудоустроил несколько десятков человек, которые за девять месяцев работы проявили себя как ответственные и высокопродуктивные сотрудники.

