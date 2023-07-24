Ozon трудоустроит более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания
Онлайн-ретейлер Ozon запустил социальный проект «Ozon без осуждения», в рамках которого до конца года трудоустроит более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
«Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания ... Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — указали в Ozon.
Участие в проекте примут логистические объекты в Ростове-на-Дону, Казани и Подмосковье. Предложение о работе смогут получить осужденные впервые, проживающие в исправительных центрах и колониях-поселениях, не находящиеся под конвоем. Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников склада, пишет RT.
В онлайн-ретейлере уточнили, что такие работники будут собирать заказы и обрабатывать возвращаемые на склады товары, проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи.
«Ozon без осуждения» — продолжение пилотного проекта Ozon в Санкт-Петербурге по трудоустройству приговоренных к принудительным работам граждан. Компания получила право нанимать на работу тех, кто находился в исправительных центрах региона. Ретейлер осенью 2022 года трудоустроил несколько десятков человек, которые за девять месяцев работы проявили себя как ответственные и высокопродуктивные сотрудники.
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