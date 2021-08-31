Названа вероятность отключения Wildberries от международных платежных систем
Онлайн-ритейлер Wildberries вряд ли будет отключен от международных платежных систем Visa и Mastercard, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова.
«В самом крайнем случае систематическое нарушение правил платежной системы приведет к отключению от них конкретного юрлица — это означает, что на торговой площадке не будут принимать карты Visa, Mastercard как с вводом реквизитов карты, так и через Apple Pay или Samsung Pay», — сказал он. Эксперт отметил, что в настоящее время такое развитие событий маловероятно.
Ранее Wildberries заявил о давлении со стороны иностранных платежных систем на банки РФ из-за решения о взимании дополнительной комиссии.
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